MotoGP, Marc Marquez pensa al ritiro: la conferma del fratello Alex

“Vediamo se prolungherà il contratto oltre il 2024. Sembra che abbia un accordo per tutta la prossima stagione, in modo da vedere se si diverte ancora. Per me è molto intelligente, lui mi ha detto: ‘Se non mi diverto, mi ritirerò’. È una possibilità che al momento sta prendendo in considerazione. Vuole vedere se si diverte ancora, se riesce ad andare ancora veloce dopo i suoi infortuni. Io non ho alcun dubbio, ma lui li ha e ne ha ogni ragione, perché li avevo anche io quando ero in Honda l’anno scorso“, ha proseguito il #73. “Sono sicuro che già a Valencia, anche con un solo giorno, si divertirà molto: questi suoi pensieri scompariranno molto rapidamente”, ha spiegato Alex Marquez aTNT Sports.