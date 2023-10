MotoGP, doppietta KTM in Australia: Bagnaia fuori dal Q2

SportFair

E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Phillip Island. Giornata di prove, con i piloti che hanno iniziato a prendere confidenza col circuito australiano in vista della Sprint di domani e della gara di domenica.

Al termine delle Prove Libere è la KTM a sorridere, con una splendida doppietta: Binder ha infatti chiuso davanti a tutti, seguito dal compagno di squadra Jack Miller.

Terzo posto per Vinales, che si lascia alle spalle Jorge Martin, Espargaro e Bezzecchi. Sessione più complicata invece per Bagnaia, solo 11°: il leader del Mondiale dovrà passare nuovamente dal Q1. Lontano dai migliori anche Marc Marquez, che ha avuto diversi imprevisti e problemi in pista, tra cui una caduta: lo spagnolo è 16°.