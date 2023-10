Gara pazzesca in Thailandia! Martinator vince a Buriram, Bagnaia splendido secondo

SportFair

Il GP della Thailandia di MotoGP regala ancora una volta forti emozioni. La sfida tra Martin e Bagnaia per il titolo Mondiale entusiasma tutti gli appassionati delle due ruote.

Jorge Martin è arrivato alla gara lunga di Buriram carico e motivato dopo la vittoria di ieri nella Sprint, mentre Bagnaia voglioso di riscatto e di rimonta.

Lo spagnolo del team Pramac è partito subito bene, mantenendo la prima posizione, conquistata in pole position in qualifica, per quasi tutta la gara. Nelle retrovie è stata bagarre, con Bagnaia che piano piano è riuscito a raggiungere i migliori portandosi in terza posizione.

A pochi giri dal termine Brad Binder ha messo paura a Martin, superandolo e prendendosi la testa della corsa, con Pecco Bagnaia che nel penultimo giro ha fatto tremare tutti tentando un clamoroso sorpasso.

Martin si è ripreso il primo posto poco prima dell’ultimo giro, riuscendo a mantenere la posizione fino al traguardo e portandosi a casa una vittoria pazzesca. Sul podio con lui salgono Binder e Bagnaia.

Quarto posto per Bezzecchi, seguito da Aleix Espargaro e Quartararo. Settimo invece Marc Marquez.

Dopo la fine della corsa Binder è stato retrocesso di una posizione per track limits, dunque è Bagnaia a salire sul secondo gradino del podio. Un ottimo risultato in ottica Mondiale, considerando la partenza dal 6° posto.

Le parole dei top-3

Martin: “sono molto felice, è stato una gara ad armi pari, ma sono riuscito a spingere, ho dovuto spingere molto per stare davanti, sono stati giorni molto duri, ma sono contentissimo“.

Bagnaia: “non è stato facile, soprattutto alla fine, per il degrado delle gomme, comunque va bene per il campionato, dobbiamo continuare così“.

Binder: “ho fatto tutto quello che potevo fare, ho dato il 100%, ad un certo punto non ce n’era più, sono felice di come è andata, la squadra ha fatto un lavoro strepitoso“.