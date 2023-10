Martin tradito dalle gomme: in Australia vince Zarco! Splendido Bagnaia

SportFair

GP d’Australia pazzesco questa mattina! La gara di MotoGP ha regalato emozioni uniche, con un finale di fuoco. 27 giri intensi, con un ultimo giro da brividi.

Buona la partenza di Jorge Martin, che ha mantenuto la prima posizione dopo la pole position conquistata in qualifica nella notte. Lo spagnolo ha dominato la gara sin dal primo giro, mentre Bagnaia ha dovuto faticare e battagliare per il 4° posto.

Sul finale, però, è arrivato il colpo di scena: le gomme della moto di Jorge Martin, che ha scelto le soft per questa gara, non hanno più retto e lo spagnolo è stato raggiunto dai suoi avversari, con Zarco balzato in testa.

Fantastico Pecco Bagnaia che è riuscito magicamente ad intrufolarsi tra i suoi colleghi, passando dal quinto al secondo posto in un batter d’occhio. Jorge Martin, invece, non può che scuotere la testa: lo spagnolo ha finito la sua gara con un quinto posto non troppo soddisfacente.

Il team Pramac festeggia comunque il successo di Zarco, alla sua prima vittoria in MotoGP, che si lascia alle spalle Bagnaia ed uno strepitoso Di Giannantonio, al suo primo podio in top class. Ad un passo dal traguardo Binder ha superato Jorge Martin, seguito da Bezzecchi e Miller.

Lontani invece Quartararo e Marquez, rispettivamente 14° e 15°.

Le parole dei top-3

Zarco: “davvero una bellissima sensazione, difficile da crederci, questa gara è stata bella, una buona partenza, ho dovuto lottare. Non riuscivamo a raggiungere Martin davanti, ho cercato di gestire al meglio la gomma posteriore, perchè negli ultimi giri puoi osare un po’. Poi mi sono reso conto che potevo provarci alla fine e ho cercato di superarlo al meglio ed è andata abbastanza bene. E’ davvero un’emozione bellissima, devo solo digerirla. Non voglio piangere adesso ma penso che piangerò”.

Bagnaia: “sapevo che i ragazzi davanti stavano spingendo, forse anche troppo, sono stato molto attento per tutta la gara, poi ho visto che stavo recuperando, poi Joan alla fine della gara era fortissimo, ho cercato di stargli dietro, ho cercato di usare questo varco per passare avanti e ce l’ho fatta. Sono molto contento di essere sul podio e aver preso altri punti”.

Di Giannantonio: “ho dato il massimo, pensavo sarebbe stata una buona gara ma non mi aspettavo questa performance. Non è stato facile, che ultimo giro davanti. Veramente molto orgoglioso“.