Retroscena Marquez-Ducati: c’è un ex pilota dietro la scelta che cambia la MotoGP

Nelle scorse settimane Marc Marquez ha fatto chiarezza sul suo futuro. Dopo anni di pole position, vittorie e titoli, il pilota spagnolo ha deciso di lasciare la Honda. La motivazione è delle più comprensibili: Marc vuole vincere, la Honda non è più competitiva come una volta.

Per questo motivo, il pilota spagnolo ha deciso di firmare con Team Gresini, scuderia che fa capo alla Ducati, un anno di contratto con interessanti prospettive per il futuro. Una decisione non semplice, maturata anche grazie a una particolare telefonata.

La telefonata a Pedrosa

Intervistato da Dazn Spagna, Marc Marquez ha rivelato di aver contattato Dani Pedrosa, famoso ex pilota scartato proprio da Honda nel 2018, per fare chiarezza sulla scelta da prendere: “ho contattato Dani dopo la gara in Giappone. Non rivelerò il contenuto della nostra telefonata, eventualmente lo farà lui. L’ho chiamato perché Pedrosa è stato in Honda da tanti anni, ha avuto un percorso sportivo particolare. Gli ho chiesto consigli da pilota a pilota. Del resto abbiamo sempre avuto un ottimo rapporto e lui mi ha aiutato“.

Marquez ha motivato ulteriormente il suo addio alla Honda spiegando che: “in questo momento, il team ha bisogno di tempo. Cosa che un atleta non può permettersi. Firmare per un anno mi dà tranquillità perché non ho impegni. Poi, in base ai risultati, le porte si aprono o si chiudono“.