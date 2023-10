MotoGP, Jorge Martin si ripete a Buriram: Marquez colpito da un copri disco

SportFair

E’ terminata la prima giornata in pista a Buriram. I piloti della MotoGP sono scesi in pista per le prove libere del venerdì. Al termine delle FP è ancora Jorge Martin a sorridere: lo spagnolo del team Pramac, nonostante una caduta sul finale, si conferma il più veloce. Bene ancora l’Aprilia, con Vinales secondo, così come nelle FP1, seguito dal compagno di squadra Aleix Espargaro.

Quarto tempo per Zaro, che si lascia alle spalle i piloti del team Mooney VR46, Marini e Bezzecchi. Settimo invece Bagnaia, che questa volta approda direttamente al Q2, seguito da Quartararo.

Dovranno passare dal Q1 invece Marc Marquez che è stato colpito da un copri disco della moto di Jorge Martin, 11°, Morbidelli, Di Giannantonio e Bastianini, tra i tanti.