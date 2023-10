MotoGP, la partenza del GP del Giappone: caduta al via! | VIDEO

Dopo il successo di Jorge Martin nella Sprint Race del sabato, quest’oggi si ripropone il duello con Pecco Bagnaia nella gara ufficiale. Tutto pronto per l’inizio del GP del Giappone che vede lo spagnolo scattare dalla pole davanti al pilota Ducati. In palio punti pesantissimi in ottica titolo.

Si spengono i semafori a Motegi: è ora di fare sul serio! Buona partenza di Martin che blinda la prima posizione, Bagnaia scivola terzo dietro Miller. Caduta al via con Vinales che va lungo sulla ghiaia e deve ripartire dall’ultima posizione. Tutti ai box dopo il primo giro a causa della pista bagnata per il cambio moto.

🚦 LIGHTS OUT IN JAPAN 🚦@88jorgemartin leads as the rain spots fall! 🌧️

Vinales is in the gravel after Turn 1 contact! 💥#JapaneseGP 🇯🇵 pic.twitter.com/o3NttslxTv

