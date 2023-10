MotoGP, Marquez gratis in Gresini? La verità del pilota e del team

SportFair

E’ iniziato un nuovo weekend di gara di MotoGP. I piloti si trovano a Buriram dove andrà in scena il GP della Thailandia. Occhi puntati su Bagnaia e Jorge Martin, partito già forte nelle FP1, ma in questi giorni è al centro dell’attenzione anche Marc Marquez.

Lo spagnolo della Honda è sulla bocca di tutti, ma non per le sue prestazioni in pista: si parla di Marquez, infatti, per il suo futuro e la sua decisione di iniziare una nuova avventura con Ducati dal prossimo anno.

Nei giorni scorsi Paolo Ciabatti ha dichiarato a Moto.it che Marquez correrà gratis per il team Gresini. Affermazioni che hanno costretto lo spagnolo ad intervenire.

Il team Gresini non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale, ma sembra che abbia smentito nel paddock di Buriram queste affermazioni, spiegando che Marquez avrà uno stipendio in linea con le possibilità della squadra.

Le parole di Marquez

“Ho la fortuna di non averne bisogno… Quanti atleti gareggiano gratis? Non lo so. Essendo una persona ambiziosa, e se voglio raggiungere le mie sfide, metto sempre lo sport al primo posto. Ma non ho nemmeno detto che correrò gratis…Voglio dare priorità ad altre cose, e sono fortunato di poterlo fare mettendo in primo piano lo sport. Nella mia carriera sportiva, ogni volta che ho preso delle decisioni l’ho fatto dando priorità a queste cose, e continuerò a farlo fino alla pensione. Dopo questa penserai ad altro da fare nella vita, ma per ora è in pista che voglio divertirmi. È lì che vedi davvero se vali o no”.“, ha affermato Marquez.