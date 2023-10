MotoGP, Marc Marquez ha scelto il suo futuro: colpo di scena Honda

SportFair

La decisione sarebbe arrivata dopo Motegi. Marc Marquez lo aveva annunciato, la scelta di rinnovare o meno il proprio contratto con Honda sarebbe arrivata dopo il GP del Giappone. Quale occasione migliore, del resto, per discutere direttamente con i vertici di Iwata? Marquez la sua posizione l’aveva già chiarita da tempo: vuole una moto competitiva, vuole vincere. Come dargli torto, un campione del suo calibro non può essere costretto a ingoiare un boccone amaro dopo l’altro, ogni weekend, piazzandosi a centro classifica.

Honda questa moto non sembra riuscire a dargliela. Gli ultimi test hanno mostrato qualche miglioramento, non sufficiente per convincere il pilota iberico. Proprio a Motegi, sotto il diluvio, Marc Marquez ha corso la gara migliore della sua stagione, è tornato sul podio a respirare sensazioni che sembravano ormai svanite. La fame di vittorie è tornata, più decisa che mai.

La scelta

E dopo Motegi la risposta è arrivata davvero. Marc Marquez e la Honda si separano al termine dell’attuale stagione. Si è scelta la via della rescissione consensuale fra le parti. Dopo 11 anni sulla sella Honda 6 Mondiali vinti, Marquez sarà il pilota di un’altra scuderia. Si attende per il passaggio in Ducati, con il Team Gresini, che da tempo ormai conserva una sella per il campione spagnolo.