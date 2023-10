MotoGP, la Sprint Race a notte fonda: cambiano gli orari della domenica in Australia

SportFair

Ancora un cambiamento a Phillip Island, dove è appena terminata la gara di MotoGP, vinta da uno strepitoso Zarco, seguito da Bagnaia e Di Giannantonio.

Cambiano nuovamente gli orari della domenica: dopo aver invertito la gara e la Sprint Race, disputando oggi quella lunga di 27 giri, arriva una nuova modifica al programma.

Le gare di domani sono state anticipate: la Sprint Race di MotoGP sarà alle 4.00 italiane.

La nota della MotoGP

A causa del maltempo previsto per la giornata di domenica, venerdì è stato aggiornato per la prima volta il programma del weekend del Gran Premio MotoGP™ Guru by Gryfyn d’Australia, con la gara del Gran Premio della MotoGP™ anticipata alle 06:10 del sabato e con la Tissot Sprint posticipata a domenica.

Tuttavia altri aggiornamenti sono arrivati nel corso della giornata di sabato dal momento che le previsioni indicano delle migliori condizioni meteo per la domenica mattina australiana. Le gare inizieranno quindi con un’ora di anticipo; Moto2™ e Moto3™ scenderanno in pista anche per una sessione di Warm Up.

La gara della Moto3™ scatterà alle 01:00, quella della Moto2™ alle 02:15 mentre la Tissot Sprint della MotoGP™ prenderà il via alle 04:00; Moto2™ e Moto3™ in pista anche per una sessione di Warm Up