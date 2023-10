MotoGP, semafori spenti a Phillip Island: la partenza del GP d’Australia | VIDEO

SportFair

L’attesa è terminata! Dopo la decisione di ieri di anticipare al sabato la gara della domenica, i piloti si sono schierati in griglia per il GP d’Australia di MotoGP, rimandando a domani, con punto interrogativo, la Sprint prevista per oggi.

Dopo le qualifiche della notte, che hanno visto brillare Jorge Martin, poleman con record di pista, i piloti sono scesi in pista per dare il via alle danze.

Semafori spenti a Phillip Island: il GP d’Australia è ufficialmente iniziato. Ottima la partenza di Martin, che mantiene la leadership della corsa, mentre Bagnaia, terzo al via, deve fare i conti con degli avversari fastidiosi.