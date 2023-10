MotoGP: Jorge Martin subito forte in Thailandia, cancellato il tempo a Bagnaia

SportFair

E’iniziata l’attività in pista a Buriram. Si sono appena concluse le prime prove libere del GP della Thailandia. Al termine della sessione sorride Jorge Martin: lo spagnolo del team Pramac, unico diretto rivale di Pecco Bagnaia per il titolo iridato, ha chiuso la sessione davanti a tutti, col tempo di 1.30.520.

Alle spalle di Jorge Martin, un ottimo Maverick Vinales, seguito dai fratelli Espargaro, Pol e Aleix. Buon quinto tempo per Morbidelli, mentre Pecco Bagnaia è solo 10°. Al leader del Mondiale è stato cancellato un tempo, che lo aveva fatto piazzare all’ottavo posto, per track limits. fuori dalla top ten invece Quartararo e Bezzecchi, rispettivamente 12° e 16°. Sesione difficile per Bastianini, 17°, seguito da Marc Marquez.