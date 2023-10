“Sono io, nessun dubbio”, l’ego di Martin: frase tagliente su Bagnaia

SportFair

Quello dell’Indonesia aveva tutta l’aria di essere un altro weekend ‘alla Martin‘. Il pilota della Ducati Pramac si era preso il successo nella Sprint Race di sabato e aveva raggiunto, dopo diverse settimane passate ad accorciare sul diretto rivale, la prima posizione occupata da Pecco Bagnaia, scavalcato e costretto a retrocedere in seconda posizione.

Lo spagnolo, forte del 6° posto in griglia contro il 13° del ducatista, era pronto a ripetersi anche nella gara di domenica per allungare sul rivale. E invece, a 15 giri dal termine, nel settore 3, Martin è finito sulla ghiaia: corsa abbandonata, 0 punti, tanta delusione. E, come se non bastasse, Bagnaia ha anche rimontato 12 posizioni finendo per vincere la gara, sorpassarlo in classifica e ricacciarlo indietro a 18 punti di distacco.

Dichiarazioni taglienti

Martin non è il tipo che si deprime se qualcosa va storto. Il pilota iberico sembra aver tramutato la frustrazione per quanto accaduto in voglia di rivalsa. Del resto, si reputa il pilota più veloce in pista e avrà ancora qualche chance per provare a riportarsi davanti a Bagnaia e vincere il titolo.

Lo assicura ai microfoni di Marca: “ho commesso un grosso errore, ma ho fatto 14 gare senza cadere e prima o poi un incidente doveva verificarsi. E’ un peccato perché il feeling con la moto era ottimo e in questo weekend ho dominato. Ho visto che Pecco ha fatto una grande rimonta, ma io comunque ero e sono il più veloce. Credo che su questo non ci siano dubbi e lo dimostrerò nelle prossime gare“. La sfida è lanciata, prepariamoci a un finale di stagione on fire.