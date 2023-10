MotoGP, Jorge Martin ed il rapporto con Bagnaia: “in pista cerchiamo di batterci, ma…”

SportFair

E’ tutto pronto a Buriram per un nuovo round della stagione 2023 di MotoGP. In attesa dello show del weekend i piloti hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano al GP della Thailandia.

Occhi puntati su Jorge Martin, chiacchieratissimo in Australia per la sua scelta: lo spagnolo del team Pramac ha optato per una gomma soft, dicendo addio alla vittoria all’ultimo giro.

Ne ha beneficiato Bagnaia, che adesso si trova a +27 punti dal suo diretto rivale per il titolo iridato. Una rivalità sana, senza giochi sporchi. Negli ultimi tempi si è tanto parlato di possibili preferenze della Ducati, smentite dal team ufficiale, ma ci si è focalizzati poco sul rapporto tra Bagnaia e Martin.

I due piloti sono amici? A parlarne è stato lo spagnolo.

Le parole di Jorge Martin

“Il rapporto con Bagnaia? Non c’è ragione per non chiacchierare, abbiamo un’ottima relazione. Poi in pista cerchiamo di batterci, è naturale”, ha affermato Martin prima di parlare delle sue prestazioni. “Sicuramente le ultime 2 settimane sono state dolorose. So che la velocità c’è e questo mi tiene vivo. Lo scorso anno qui sono andato bene, la mentalità è andare all’attacco e vincere entrambe le gare. Dopo aver vinto la Sprint in Indonesia è stato difficile, in Australia pensavo di aver fatto la scelta giusta ma gli ultimi 4 giri sono stati un incubo. Guardiamo avanti e vediamo come andrà il weekend”.

Non poteva mancare un commento sull’errore in Australia: “la Soft a Phillip Island? Qualche volta quando si è veloci con entrambe le gomme è difficile scegliere, io ci ho provato. Non pensavo di correre un grande rischio. Ne avevo parlato con il team, ma devo fare meno errori dei rivali. La foto ‘no risk, no story’? Ho visto quel murales, era la mia foto, la mia mentalità. Rispecchia il mio stile di guida, anche se non voglio rischiare troppo. Leggere i commenti sui social media è stato divertente, avevano pensato a una proposta di matrimonio. Ducati davanti? Lo scorso anno fu top3 in griglia e mi aspetto una battaglia ravvicinata”.