MotoGP, materiale in ritardo: il paddock del GP d’Australia resta chiuso

SportFair

Il weekend di gara di Phillip Island inizia con un imprevisto: il paddock australiano è stato bloccato ai team del Motomondiale fino a domani mattina, a causa di ritardi nella consegna del materiale di alcune squadre.

I tecnici sarebbero già dovuti essere al lavoro nei loro box, ma la giornata lavorativa del mercoledì è stata cancellata.

I box in viaggio dal circuito di Mandalika, in Indonesia, non sono arrivati ​​nei tempi previsti e non tutti saranno presenti sulla pista australiana fino a mercoledì sera. Pertanto, per evitare danni alle squadre più colpite, l’accesso alla zona box delle squadre è stato ritardato di quasi 24 ore.

Il Gran Premio d’Australia non dovrebbe avere conseguenze e svolgersi regolarmente negli orari previsti.