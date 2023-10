MotoGP, il finale perfetto di Bagnaia: da quinto a secondo, il VIDEO della bagarre

SportFair

Il campionato di MotoGP continua a regalare grande spettacolo e il GP in Australia si è concluso con il trionfo di Zarco. Al secondo posto Pecco Bagnaia, autore di una rimonta pazzesca nel finale. Sul gradino più basso del podio un sorprendente Di Giannantonio. Al quarto posto Binder, poi Jorge Martin.

Occasione mancata per lo spagnolo, costretto al quinto posto dopo un evidente calo alla gomma nei giri finali di gara. La situazione si è ribaltata in pochi minuti: Bagnaia si è ritrovato dal quinto al secondo posto, al contrario Martin è crollato. E il risultato di oggi rischia di diventare importantissimo per la corsa Mondiale.

Bagnaia a 2 giri dalla fine era 5º a +4 su Martin. Alla fine della gara è 2º a +27 punti da Martin. Io la chiamo gestione … perfetta. Bravo. Bravo. Bravo. pic.twitter.com/41lJnbsBl8 — Friedkinismo (@Friedkinismo11) October 21, 2023

𝗭𝗮𝗿𝗰𝗼, 𝗹𝗮 𝟭^ 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗶𝗻 𝗠𝗼𝘁𝗼𝗚𝗣 𝗲̀ 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼

Sorpassi da brividi all’ultimo giro

Dietro al francese Bagnaia e Di Giannantonio

🎥 @MOTOGP #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP #AustralianGP pic.twitter.com/rbInIV6urD — Sky Sport MotoGP (@SkySportMotoGP) October 21, 2023