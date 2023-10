Aleix Espargaro ammette: “Marquez o Rossi? Marc il migliore della storia”

SportFair

La stagione 2023 di MotoGP sta regalando emozioni e spettacolo. La sfida tra Jorge Martin e Pecco Bagnaia infiamma il Motomondiale, una sfida non paragonabile, però a quelle tra Marquez e Valentino Rossi.

Proprio di loro due ha parlato Aleix Espargaro a La Sexta. Lo spagnolo dell’Aprilia ha commentato la scelta di Marc Marquez di lasciare la Honda per sposare un nuovo progetto con Ducati, gareggiando al fianco del fratello Alex, col team Gresini dal prossimo anno, per poi svelare la sua preferenza tra i connazionale e Valentino Rossi.

“Il team Gresini avrà il miglior pilota della storia, che si troverà in uno dei team più piccoli del mondiale di MotoGP. Sono contento per Marc. Per lui dev’essere stato difficile prendere questa decisione, ha lasciato un gigante del motociclismo per andare a un team piccolino. Non dev’essere stato semplice, sia a livello di testa che di cuore. Ma la vita è breve e devi essere felice. Sono sicuro che ha analizzato bene tutto e sarà divertente vederlo su una Ducati”, ha affermato Espargaro.

“Per me Marquez è il migliore della storia, parlando in termini di talento e risultati e considerando i piloti contro cui ha vinto. Poi se ti piace lui o Valentino Rossi è un’altra cosa. Hanno avuto due approcci diversi, ma per me a livello tecnico è così. E ho condiviso la pista con entrambi”, ha concluso.