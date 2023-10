Bagnaia-Martin, la Ducati non ci sta! Il duro sfogo di Paolo Ciabatti

SportFair

Pecco Bagnaia si è ripreso la leadership mondiale col successo al Gp d’Indonesia, complice anche la caduta di Jorge Martin a 15 giri dal termine della corsa. Lo spagnolo si trova adesso a 18 punti dal suo diretto rivale e in casa Ducati non mancano le polemiche.

Il team di Borgo Panigale è infatti stato preso di mira dai tifosi, secondo cui Ducati preferirebbe una vittoria iridata di Bagnaia rispetto ad una di Jorge Martin. A far discutere sono le differenze di festeggiamenti: Tardozzi e Ciabatti sono stati immortalati in esultanze euforiche dopo il successo di Bagnaia a Mandalika, mentre non hanno reagito in egual modo per la vittoria di Jorge Martin.

La risposta di Ducati

Da Bologna assicurano che non gli interessa chi vince, basta che vinca una Desmosedici. Ciabatti è consapevole che “la gente pensa che la Ducati non voglia che Jorge possa lottare per il titolo”, ma all’italiano questa affermazione sembra “un’ingiustizia”.

“Questa discussione mi irrita perché, come tutti sanno, il team ufficiale e Pramac hanno le stesse moto. In Pramac ci sono sette ingegneri Ducati, Pecco e Martín hanno gli stessi aggiornamenti, ultimo le alette della forcella”, ha spiegato a GPOne.

“Se la Ducati non volesse che Martín gareggiasse per il Mondiale, non avrebbe le stesse opzioni di Bagnaia. L’azienda ha quattro piloti sotto contratto (Bagnaia, Bastianini, Martín e Zarco) e li paga tutti per vincere. Tutti si aspettano che vinca la rossa, tenendo conto delle responsabilità nei confronti degli sponsor. Se ci fosse davvero la preoccupazione che Pramac possa vincere, non gli daremmo gli stessi aggiornamenti della squadra ufficiale per mettere alla pari Martín e Bagnaia“, ha concluso.