MotoGP, domenica il GP d’Indonesia: orari e dove vederlo in tv

Dopo uno stop di una settimana i campioni delle due ruote sono pronti per affrontare il trittico che comprende il GP d’Indonesia, d’Australia e della Thailandia.

Si parte dunque dalla gara di Mandalika, che si disputerà domenica 15 ottobre. Non è ancora certa la presenza di Marco Bezzecchi, costretto ad un intervento chirurgico a seguito di un incidente in allenamento al Ranch di Tavullia.

La sfida sarà tutta tra Bagnaia e Jorge Martin, diretti rivali per il titolo Mondiale. Il weekend di gara dell’Indonesia sarà trasmesso sui canali Sky, con qualifiche e gara Sprint in chiaro su Tv8, mentre la gara della domenica in differita alle 14.15.

Gli orari del Gp d’Indonesia

Venerdì 13 ottobre

03:00-03:35 FP1 Moto3

03:50-04:30 FP1 Moto2

04:45-05:30 FP1 MotoGP

07:15-07:50 FP2 Moto3

08:05-08:45 FP2 Moto2

09:00-10:00 P MotoGP

Sabato 14 ottobre

02:40-03:10 FP3 Moto3

03:25-03:55 FP3 Moto2

04:10-04:40 FP2 MotoGP

04:50-05:05 Q1 MotoGP

05:15-05:30 Q2 MotoGP

06:50-07:05 Q1 Moto3,

07:15-07:30 Q2 Moto3

07:45-08:00 Q1 Moto2

08:10-08:25 Q2 Moto2

09:00 Sprint Race MotoGP

Domenica 15 ottobre

04:40-03:50 Warm-Up MotoGP

06:00 Gara Moto3

07:15 Gara Moto2

09:00 Gara MotoGP