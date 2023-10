MotoGP, colpo di scena in Indonesia: caduta di Jorge Martin | VIDEO

SportFair

Il GP dell’Indonesia sta regalando spettacolo e forti emozioni. Dopo la partenza pazzesca di Jorge Martin, che nella gara Sprint di ieri a Mandalika si era preso la vetta della classifica iridata, lo spagnolo non è riuscito a completare la sua gara oggi.

Gran Premio amaro per Jorge Martin, caduto a 15 giri dal termine della corsa. Ne approfitta dunque Pecco Bagnaia che, salito in terza posizione, non si è cullato dopo la caduta del suo diretto rivale, che gli ha riconsegnato la prima posizione nel Mondiale.

Il pilota torinese della Ducati ha infatti continuato a spingere forte, raggiungendo Vinales e superandolo, prendendosi la testa della corsa.