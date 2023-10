MotoGP – Martin, occasione persa, sorride Bagnaia: la classifica piloti

SportFair

Sorridono Pecco Bagnaia e la Ducati dopo il GP d’Australia di MotoGP. A Phillip Island il torinese del team di Borgo Panigale ha chiuso la gara australiana con un fantastico secondo posto, alle spalle solo di Johann Zarco, al primo successo in top class.

Gara amara per Jorge Martin: lo spagnolo del team Pramac ha scelto di utilizzare la soft, ma sul finale è stato tradito dalla sua scelta. Le gomme della moto di Martin, infatti, si sono consumate eccessivamente e dal primo posto è scivolato in quinta posizione, perdendo così punti preziosi per la lotta al titolo iridato.

La nuova classifica piloti

Bagnaia 366 Martin 339 Bezzecchi 293 Binder 224