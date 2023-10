MotoGP, non si corre in Australia: cancellata la Sprint Race

SportFair

Weekend amaro per Jorge Martin! Dopo la scelta sbagliata di ieri di montare le gomme soft nella gara anticipata al sabato, che gli è costata cara, lo spagnolo del Team Pramac sperava di potersi riscattare oggi in pista a Phillip Island.

Purtroppo non sarà così: la Sprint Race del Gp d’Australia in programma per questa mattina alle 4 è stata cancellata.

Pioggia e vento forte hanno reso troppo pericolosa la pista australiana e dunque non c’è stata altra scelta.

Bagnaia resta dunque leader a +27 da Martin.