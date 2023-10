MotoGP, cambia il programma del GP d’Australia: la gara anticipata al sabato

SportFair

E’ iniziato il weekend di gara del GP d’Australia. I piloti sono scesi in pista oggi per le prime sessioni di prove libere sul circuito di Phillip Island.

Sorride la KTM, con una splendida doppietta in testa, con Binder davanti al compagno di squadra Jack Miller. Giornata difficile per Pecco Bagnaia, che dovrà passare dalla Q1 a causa del suo 11° posto.

Sorprese e colpi di scena non mancano mai in Australia, dove è stato necessario un cambio di programma a causa del maltempo previsto per domenica.

La MotoGP ha comunicato i cambiamenti con una nota ufficiale: la gara si disputerà domani, la Sprint invece domenica.

Cambia il programma del GP d’Australia

Il programma del Gran Premio MotoGP™ Guru by Gryfyn d’Australia è stato aggiornato a causa del maltempo previsto per domenica 22 ottobre. La decisione è stata presa per garantire uno spettacolo migliore e il più sicuro possibile a tutti i piloti e agli spettatori accorsi a Phillip Island in questo fine settimana.

La gara del Gran Premio della MotoGP™ si svolgerà sabato 21 ottobre alle 15:10 ora locale, le 6.10 italiane. La Tissot Sprint inizierà alle ore 14 (le 5 italiane) di domenica 22 ottobre, tempo permettendo.

Le gare di Moto2 e Moto3 restano in programma domenica, ma non sono esclusi ulteriori cambiamenti di programma.

“La priorità è ovviamente salvaguardare la classe regina. Dopo esserci consultati coi team, abbiamo preso la decisione. Questa scelta è dettata dal fatti che abbiamo a cuore la sicurezza. Siamo venuti in Australia per garantire ai fan un grande spettacolo, ma, se sarà necessario fermarsi, lo faremo. La decisione è stata accettata da tutti. Ci sono stati diversi fattori a spingerci a questa scelta. Il format è cambiato. Il fuso orario rende necessario annunciarlo prima. Le previsioni più attendibili parlano di tre ore di buon tempo. In base all’evoluzione decideremo se e come posticipare eventuali attività. Qui il meteo non è mai prevedibile. Il programma verrà definito prossimamente, ma potrebbe cambiare di ora in ora“, ha dichiarato Ezpeleta in una conferenza stampa a Phillip Island.