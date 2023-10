MotoGP, brutto incidente per Bezzecchi al Ranch di Valentino Rossi: la situazione

SportFair

Momenti di paura per Marco Bezzecchi. Il pilota italiano della MotoGP si è procurato una frattura della clavicola mentre era in allenamento al Ranch di Valentino Rossi. Il romagnolo sarà costretto all’operazione per ridurre l’infortunio e accorciare i tempi di recupero.

Quasi certamente non potrà prendere parte alla prossima gara del campionato di MotoGP, in Indonesia. La speranza è quella di poter tornare in pista nel weekend successivo, in Australia. Una brutta botta per la corsa al Mondiale del pilota Ducati del Team VR46 MotoGP, ancora in corsa per il titolo con 265 punti, 54 in meno del leader Pecco Bagnaia.