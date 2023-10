MotoGP, Bezzecchi sfortunato: caduta nelle FP1 in Indonesia, gli aggiornamenti | VIDEO

SportFair

Periodo sfortunato per Marco Bezzecchi: il pilota italiano del VR46 Racing Team è tornato in pista oggi a Mandalika per testare la sua situazione dopo l’intervento a cui si è dovuto sottoporre domenica scorsa a seguito di un infortunio procuratosi durante un allenamento al Ranch di Tavullia.

Il giovane pilota è stato dichiarato fit, ma nelle FP1, chiuse con un ottimo quinto posto, è stato protagonista di una caduta che ha preoccupato.

Bezzecchi, che aveva ricevuto l’ok dai medici proprio prima delle libere di oggi, è stato visitato nuovamente dopo la scivolata ed è stato dichiarato nuovamente fit: potrà dunque proseguire il suo weekend in pista.

Non sarà così invece per Alex Marquez: lo spagnolo salterà il weekend del GP d’Indonesia per il troppo dolore. Rientrato dopo le tre fratture costali causate da un brutto highside in India, il minore dei fratelli Marquez ha provato a tornare in sella oggi, ma ha deciso di alzare bandiera bianca.

Nooooooo, that’s not what Bez needed! 😮 Fingers crossed everything is all OK with his recently operated-on collarbone! 🤞#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/66RKCbSonU — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 13, 2023