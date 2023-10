MotoGP, biscotto VR46 per aiutare Bagnaia? Il commento di Jorge Martin

SportFair

E’ tutto pronto a Phillip Island per un nuovo round del Mondiale 2023 di MotoGP. Occhi puntatissimi sulla sfida tra Bagnaia e Martin, sempre più accesa, col pilota italiano leader con 18 punti di vantaggio sul collega spagnolo.

La caduta di Martin in Indonesia è stata fondamentale per Bagnaia, autore comunque di una rimonta pazzesca a Mandalika.

Il pilota spagnolo è comunque pronto per far bene in Australia e andare a caccia del riscatto: “sono felice di tornare subito in pista e di potermi concentrare su questo: credo di poter essere ancora veloce e riprendere così la marcia. Weekend dopo weekend siamo stati sempre competitivi e quindi penso ci sia poco da cambiare. Ho fiducia in tutte le aree, devo solo rilassarmi e affidarmi alla mia qualità, devo calmarmi e finire la gara: non sono brutti risultati quelli centrati negli ultimi week end e cercheremo di continuare così“, ha affermato lo spagnolo del team Pramac.

“Bagnaia? È un po’ l’opposto di me: è fortissimo in staccata, ma forse perde un po’ in trazione“, ha aggiunto.

Ai media spagnoli poi Martin ha parlato di un possibile biscotto, con i piloti della VR46 che potrebbero aiutare l’amico Pecco: “no, non credo. Penso che Bezzecchi debba badare ai suoi interessi, e non credo che i suoi interessi aiutino Pecco. Al contrario, penso che stiano provando a lottare per quel terzo posto in Coppa del Mondo e anche a recuperare punti. Penso che Bezzecchi abbia ancora la possibilità di vincere anche il campionato. Quindi spero di no“, ha concluso.