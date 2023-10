MotoGP, a novembre il debutto di Marquez con Ducati: c’è l’ok di Honda

SportFair

Durante il weekend di gara del GP della Thailandia, arrivano splendide notizie per Marc Marquez e Ducati. L’8 volte campione del mondo ha deciso di salutare la Honda per iniziare una nuova avventura col team di Borgo Panigale, a caccia di sensazioni positive, dopo anni di difficoltà.

Lo spagnolo ha ricevuto in queste ore una splendida notizia: Honda ha dato l’ok per farlo scendere in pista con Ducati già ai test di novembre.

Il debutto di Marquez con Ducati

Ai test di Valencia, in programma il 28 novembre, Marquez farà il suo debutto sulla Desmosedici GP del Team Gresini. “Non ci saranno obiezioni da parte della Honda affinché Marc faccia il test di Valencia”, ha affermato Puig a MotoGP.com.