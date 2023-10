Bandiera rossa in Moto2, fermi tutti: oche passeggiano in pista | VIDEO

SportFair

Non è la prima volta, ma quando succede scappa sempre un sorriso. Nella pista di Phillip Island, in Australia, in occasione del GP aussie che si terrà nel weekend, sono spuntate due oche. La coppia di volatili ha attraversato la pista durante le FP1 di Moto 2, costringendo i commissari a esporre bandiera rossa.

Fortunatamente, le due oche hanno attraversato la pista incolumi portando a casa le piume e senza creare problemi ai piloti. Già nel 2022, proprio a Phillip Island, una coppia di oche aveva attraversato la pista durante le qualifiche della Moto2: sarà, evidentemente, la loro categoria preferita.

