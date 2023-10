Goodbye Sir! È morto il leggendario Bobby Charlton

SportFair

Una triste notizia sconfina dalla Gran Bretagna e fa presto il giro del mondo colpendo tutti gli appassionati del pallone: è morto Sir Bobby Charlton, grande campione del calcio inglese. Aveva 86 anni. Considerato uno dei calciatori britannici più forti di sempre, Charlton è una vera e propria leggenda del Manchester United, squadra con la quale ha segnato 249 gol in 758 presenze tra il 1956 e il 1973, ha vinto la Coppa dei Campioni con lo United nel 1968, oltre a tre titoli di Prima Divisione.

Vincitore della Coppa del Mondo del 1966, Charlton ha collezionato 106 presenze con l’Inghilterra, segnando 49 volte, un record di gol che ha detenuto dal 1970 al 2015.

“È con grande tristezza che condividiamo la notizia che Sir Bobby è morto serenamente nelle prime ore di sabato mattina – si legge nel comunicato condiviso dalla sua famiglia – Era circondato dalla sua famiglia. La sua famiglia desidera ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alle sue cure e le tante persone che lo hanno amato e sostenuto. Chiediamo che la privacy della famiglia sia rispettata in questo momento“.

Il dolce addio del Manchester United

Anche il Manchester United ha voluto omaggiare la memoria di Bobby Charlton definendolo “uno dei giocatori più grandi e amati nella storia del club“.

“Sir Bobby era un eroe per milioni di persone, non solo a Manchester o nel Regno Unito, ma ovunque si giochi il calcio nel mondo – si legge in un comunicato del club – Era ammirato tanto per la sua sportività e integrità quanto per le sue eccezionali qualità come calciatore; Sir Bobby sarà sempre ricordato come un grandissimo del gioco.

Prodotto della nostra Accademia giovanile, Sir Bobby ha giocato 758 partite e segnato 249 gol durante 17 anni da giocatore del Manchester United, vincendo la Coppa dei Campioni, tre scudetti e la FA Cup. Con l’Inghilterra, ha vinto 106 presenze e segnato 49 gol per l’Inghilterra e vinse la Coppa del Mondo del 1966.

Dopo il suo ritiro, ha continuato a servire il club con distinzione come direttore per 39 anni. Il suo record senza precedenti di risultati, carattere e servizio sarà impresso per sempre nella storia del Manchester United e del calcio inglese; e la sua eredità vivrà ancora. Le più sentite condoglianze del club vanno alla moglie Lady Norma, alle sue figlie, ai suoi nipoti e a tutti coloro che lo amavano“.