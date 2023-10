Morto a 54 anni Matthew Perry: addio a Chandler di Friends

SportFair

Il mondo del cinema è sotto shock e a lutto. E’ morto a 54 anni Matthew Perry, noto per aver interpretato Chandler Bing nella serie Tv Friends.

Secondo TMZ l’attore è stato trovato sabato in una casa nella zona di Los Angeles, apparentemente annegato. Secondo le prime indiscrezioni, Matthew, che è stato trovato in una vasca idromassaggio, avrebbe avuto un arresto cardiaco.

Fonti in seguito hanno riferito a TMZ che Perry è effettivamente morto a casa sua. Matthew è arrivato a casa la mattina dopo una partita di pickleball di 2 ore e ha mandato il suo assistente a fare una commissione poco dopo. Quando l’assistente è tornato circa 2 ore dopo, ha scoperto che Matthew non rispondeva e ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria. Al momento non è chiaro cosa stesse facendo l’attore prima della sua morte e se ciò abbia avuto un ruolo nella sua morte, quindi le indagini sulla sua morte è in corso.