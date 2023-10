Morte Adam Johnson, il VIDEO shock dello scontro mortale

Il mondo dell’hockey su ghiaccio è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Adam Johnson, giocatore deceduto a seguito di un terribile taglio alla gola dopo uno scontro in partita.

L’incidente è avvenuto durante la partita della Challenge Cup dell’EIHL (Elite Ice Hockey League) tra i Nottingham Panthers e gli Sheffield Steelers all’Utilita Arena di Sheffield.

Nelle ultime ore stanno circolando sui social le immagini dell’incidente: dal video la mossa di Matt Petgrave per molti è intenzionale ed il giocatore viene accusato da alcuni appassionati di omicidio.

Le immagini sono davvero spaventose.

NHL player Adam Johnson (29) dies on Live TV , is believed to have been struck by Matt Petgrave in the neck by an ice hockey blade in a freak accident at the match between #NottinghamPanthers and #SheffieldSteeler

What do you think was that an accident?#AdamJohnson #NHL pic.twitter.com/N3a1nXzW7O

— Malik (@malikhaseebAw) October 30, 2023