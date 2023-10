Mondiali Rugby, Italia eliminata: netto ko 60-7 contro la Francia

SportFair

Dopo la netta sconfitta subita contro gli All Blacks ci si aspettava una reazione d’orgoglio dall’Italia, impegnata questa sera contro la Francia padrona di casa nell’ultima gara del Girone A dei Mondiali di Rugby. Le speranze di passare il turno erano appese a un filo, ma gli azzurri erano chiamati quantomeno a mettere in campo una prestazione tutta cuore e grinta. Premesse che, per quanto volenterose, non sono state tradotte nell’operato in campo.

I ragazzi del CT Crowley non sono stati mai in partita, netto il ko per 60-7 che costa l’eliminazione dal torneo. Inizio tonante della Francia che in 24′ di gioco ha già all’attivo 3 mete (Penaud, Bielle-Biarrey e Ramos) con successive trasformazioni di Ramos che si concede anche un calcio di punizione. Passivo già pesante, 24-0, sul quale l’Italia perde Ange Capuozzo per una botta al volto. I transalpini fanno anche in tempo a firmare un’altra meta con Penaud e successivo +2 di Ramos che poi sbaglia un calcio al 40+2. Si va a riposo sul 31-0.

Nella ripresa il copione non cambia. Jalibert, Mauvaka e Moefana segnano 3 mete, Ramos e Jaminet non perdonano da fermo. Il sussulto azzurro arriva al 71′ con la meta di Zuliani e la trasformazione di Allan. Al 75′ Moefana sigla la seconda meta personale, Jaminet fallisce la trasformazione ma poco dopo traduce nel 60-7 finale l’ultimo calcio di punizione a disposizione.