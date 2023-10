Mondiali Rugby, chi è Ange Capuozzo? L’Angelo Azzurro della Nazionale

SportFair

Dopo il tremendo ko rimediato contro gli All Blacks nella terza sfida del girone ai Mondiali di Rugby, l’Italia si gioca il tutto per tutto contro la Francia padrona di casa. Fra le file degli azzurri c’è un italo-francese che nell’ultimo periodo ha destato grande interesse internazionale risultando uno dei migliori estremi in circolazione, tanto da essere eletto giocatore rivelazione dell’anno da World Rugby. Stiamo parlando di Ange Capuozzo: conosciamolo meglio.

Chi è Ange Capuozzo?

Capuozzo è nato in Francia, il 30 aprile del 1999, a Le Pont-de-Claix. Il suo cognome tradisce origini napoletane: i suoi nonni, partenopei, si erano trasferiti in Francia dopo la Seconda Guerra Mondiale per fare i guantai. Il padre di Ange è nato a Grenoble mentre la madre è metà francese e metà malgascia.

Alto 177 cm per 70 kg di peso, non è esattamente il prototipo del rugbysta che ci verrebbe in mente di descrivere, ma il giovane azzurro ha talento da vendere. Se ne sono accorti tutti al Sei Nazioni in cui ha realizzato 2 mete nella partita persa 22-33 contro la Scozia, ma soprattutto ha fatto partire la corsa da batticuore, poi chiusa con una meta da Padovani, che ha portato alla storica vittoria dell’Italia contro il Galles.

Ha iniziato la sua carriera nel Grenoble, mentre attualmente veste la casacca del Tolosa con il quale ha vinto anche il campionato francese festeggiando con indosso la maglia del Napoli. Nel tempo libero si concede qualche gira in barca con gli amici o la fidanzata Emma, pratica yoga e si diverte a giocare a golf. Studia all’Università Commercial Technology, ha un diploma in economia e uno di istruttore sportivo.