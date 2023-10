Mondiali Nuoto Budapest, Ceccon domina i 100 sl: Pilato pazzesca!

SportFair

Budapest si colora di azzurro. Nell’ultima tappa di Coppa del Mondo brilla la stella di Thomas Ceccon che si prende la ‘gara delle gare’. Il campione italiano vince i 100 sl per la sesta volta in Coppa del Mondo. Il nuotatore italiano chiude in 48”41 davanti a Dylan Carter di Trinidad (48”52) e Alessandro Miressi 48”62, che lascia sotto il podio per 4 centesimi l’australiano Giuliani autore di 48”66. Ceccon si porta a casa anche lo scettro della specialità: nei 100 sl aveva trionfato in 47”97 a Berlino e ad Atene in 48”36. Per lui il bonus del premio avendo dominato la gara nelle tre tappe.

Benedetta Pilato trionfa nella rana

In batteria aveva fatto registrare il record di Coppa del Mondo in 1’05”75 (a soli 8 centesimi dal primato italiano di Arianna Castiglioni), in finale tocca in 1’05”83 virando in testa anche ai 50 in 30”89 davanti all’olandese Tes Schouten (1’06”29) e all’irlandese Mona McSharry (1’06”32).