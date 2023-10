Simone Biles nella storia! Mai nessuna come lei: effettuato un salto Yurchenko doppio carpio | VIDEO

SportFair

Simone Biles non smette di stupire! La campionessa statunitense di ginnastica artistica, tornata in gara ai Mondiali di Anversa dopo uno stop per problemi di salute mentale, ha eseguito quello che è considerato il salto più difficile della storia ed entrerà nel codice della Federazione Internazionale di Ginnastica.

Il salto

Il salto prende il nome dell’atleta sovietica che per prima lo propose negli anni ’80. Alla ginnasta non fu consentito di eseguirlo alle Olimpiadi e al momento solo pochi uomini riescono a realizzarlo. Esistono diverse ‘versioni’ del salto Yurchenko e, ovviamente, Simone Biles punta a quella più complessa e completa. La statunitense, nel suo salto Yurchenko effettua una rondata, flic-flac con doppio avvitamento e salto in avanti teso con altri due avvitamenti in volo, prima di atterrare perfettamente a terra. Il primo a realizzare questo salto in campo maschile fu Yang Wei, campione olimpico alle Olimpiadi di Sidney del 2000.

L’esecuzione

Simone Biles è riuscito ad eseguirlo, con un solo ‘errore’ all’atterraggio, nel quale ha fatto un passo indietro. Il salto ha un punteggio massimo di 16.400 e alla statunitense sono stati assegnati 15.266 punti, con 0,50 tolti per la presenza del suo allenatore sul tappeto per aiutarla in caso di problemi.

Non è la prima volta per Simone Biles: la statunitense, che tanto si è allenata su questo salto, lo aveva effettuato già in una competizione statunitense.

🤸‍♀️. Simone Biles 🇺🇸 vient d’inscrire un deuxième saut à son nom dans le code de la FIG en réussissant son “Yurchenko Double Pike” ! 🤯 Sa note : 14.949 (15.266/14.633) #Antwerp2023 #Anvers2023 pic.twitter.com/19jJaqcw3U — MR.CARTER (@NelsonCarterJr) October 1, 2023