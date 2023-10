Modena, il PalaPanini diventa luogo FAI: il 13 ottobre una mostra speciale | INFO

SportFair

Sono stati annunciati oggi durante la conferenza di presentazione a Roma i luoghi d’autunno del Fondo Ambientale Italiano che sarà possibile visitare il 14 e 15 ottobre prossimi. Il PalaPanini di Modena è il primo palazzo dello sport italiano a diventare “luogo FAI” e, proprio in occasione di queste giornate, il 13 ottobre, verrà inaugurata la mostra “Since 1966” realizzata da Modena Volley, che si snoda all’interno dell’intera struttura con oltre 100 fotografie e numerosi trofei (messi a disposizione dalle famiglie Panini e Vandelli).

Visitare il PalaPanini nelle giornate del FAI del 14 e 15 ottobre darà dunque la possibilità di vedere in anteprima la mostra permanente e in continua evoluzione che è stata allestita all’interno della struttura di Viale dello sport. La partenza della visita è nell’ atrio, da lì si avrà la possibilità di salire al primo piano per poi visitare le zone che sono normalmente chiuse al pubblico: il corridoio degli spogliatoi dei giocatori, la sala hospitality dove saranno esposti alcuni dei trofei di Modena Volley e la nuovissima sala media.

La visita guidata, che verrà realizzata dagli “Apprendisti Ciceroni” del FAI di Modena permetterà di immergersi all’interno di un mondo straordinario fatto di fotografie e racconti senza tempo dal dopoguerra ad oggi, all’interno di un luogo che è unanimemente riconosciuto come culla mondiale della pallavolo.

Tutti i dettagli della collaborazione tra FAI e Modena Volley e la descrizione della mostra “Since 1966” saranno svelati durante la conferenza che avrà luogo martedì 10 ottobre nella stampa del PalaPanini.

Orari e modalità di visita del PalaPanini e della mostra il 14 e 15 ottobre

La mostra, con ingresso dall’atrio del PalaPanini, sarà aperta dalle 9 alle 17 con orario continuato. Le visite guidate saranno realizzate dagli “studenti ciceroni del FAI” per gruppi di 20/25 persone e avranno una durata di 40/45 minuti. Il contributo minimo di partecipazione è di 3 euro, che saranno raccolti dal FAI. Per i tesserati FAI sarà possibile effettuare il “salta la fila” con sottoscrizione e possibilità di rinnovo tessera anche in loco.