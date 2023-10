MMA, 19enne mandata al tappeto dall’ex suocera: il VIDEO virale

Incontro unico nella gabbia di un evento MMA organizzato in Polonia da Clout. A sfidarsi sono stati Gosia Magical, atleta 50enne, e Nikola Alokin, nota come Nikita, ex fidanzata del figlio Daniel.

La donna 50enne ha dimostrato che l’età è solo un numero, ‘vendicando’ il figlio, mandando al tappeto la rivale 19enne.

In tantissimi erano certi che Nikita avrebbe ottenuto la vittoria, considerando soprattutto i suoi 31 anni in meno rispetto all’ex suocera, ma la 50enne ha dimostrato di essere più esperta, mandando a terra la giovanissima e vincendo l’incontro.

Il video è diventato presto virale sui social, con gli utenti che ironizzano divertiti su quanto accaduto: “non scherzare mai con una madre dopo aver spezzato il cuore di suo figlio“, ha scritto qualcuno.

Non è mancato poi un tenero abbraccio finale.

A 50 year old mother fought and knocked out her son’s 19 year old ex-girlfriend in an MMA fight. 😭‼️ pic.twitter.com/rzfE948PtU

— DramaAlert (@DramaAlert) October 29, 2023