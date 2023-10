Mistero Roback, è scomparso da 14 giorni: l’appello del club è struggente

SportFair

Emil Roback non si trova. Il giovane calciatore svedese, arrivato nella primavera del Milan su consiglio di Ibrahimovic (pagato 2 milioni), affermando di ispirarsi a Henry, non è riuscito a entrare nel giro della prima squadra. Prima il prestito al Nordsjaelland, poi il ritorno in Svezia al Norrkoping. E oggi nessuno da dove sia.

Il club non ha sue notizie da 14 giorni. Il ragazzo non si è presentato agli allenamenti, non si riesce a contattare. Il club svedese e il Milan sono in contatto per aggiornarsi sulla situazione.

L’appello

Tony Martinsson, direttore sportivo del Norrköping, ha lanciato un accorato appello: “voglio sapere che sta bene – riporta il quotidiano Norrköping Tidningar -. È preoccupante il fatto che non riusciamo a contattarlo, ma non so cos’altro possiamo fare. Ho provato a parlargli molte volte, ma è difficile da raggiungere. Voglio che venga qui, così da trovare trovare una soluzione che funzioni per tutti. Non ho rinunciato alla speranza che ritorni, ma è difficile capire dal momento che non lo vediamo da 14 giorni“. Da quanto filtra, il motivo dell’allontanamento dovrebbe riguardare la sfera sportiva.