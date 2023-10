Milano-Cortina 2026: le gare di bob, slittino e skeleton non si faranno in Italia, l’annuncio di Malagò

SportFair

Arrivano brutte notizie per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò, durante la Sessione del CIO a Mumbai, in India, è stato costretto ad un importante annuncio: le gare di bob, slittino e skeleton della prossima rassegna a Cinque Cerchi non si disputeranno in Italia.

L’annuncio di Malagò

“Solo due giorni fa il Governo ci ha comunicato di considerare l’opzione migliore e più sostenibile cioè considerare un’altra sede già esistente e funzionante. Di conseguenza, Milano-Cortina 2026 dovrà individuale un’altra sede fuori dall’Italia. Stiamo già lavorando per sondare tutte le possibili alternative insieme al CIO e alle Federazioni Internazionali, prima di presentare il tutto al Consiglio per l’approvazione definitiva. A questo proposito, è importante ricordare che una decisione come questa avrà conseguenze sul budget del Comitato Organizzatore e sull’intera operazione”, ha annunciato il numero 1 del Coni.

Una situazione senza precedenti ai Giochi Invernali: mai prima d’ora un evento è stato organizzato fuori dal paese ospitante. Sembra che al momento Innsbruck abbia fatto la sua offerta per ospitare le gare di queste tre discipline nel suo impianto.