Milan, espulso Maignan: in porta va Giroud ed è miracoloso | VIDEO

Partita pazza in Serie A tra Genoa e Milan per il match dell’8ª giornata. Tre punti importantissimi della squadra di Stefano Pioli, in grado di scappare in classifica a +2 dall’Inter. La gara si è sblocccata nel finale con un gol del solito Pulisic.

La squadra di Gilardino può recriminare, soprattutto per il finale. Nel recupero Maignan viene espulso per un’uscita pericolosa. I rossoneri hanno finito i cambi e in porta va… Giroud. La punizione di Gudmundsson (con deviazione) si stampa sulla traversa. Poi ancora il francese è decisivo in uscita.