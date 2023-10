Bella come il sole: l’ex stella di hockey Mikayla Demaiter incanta i social | FOTO

SportFair

L’hockey su ghiaccio non è mai stato così interessante. Sui social tutti sono pazzi per Mikayla Demaiter, ex giocatrice di hockey. Bella come il sole Mikayla sa come far impazzire i suoi follower: l’ex portiere condivide sui social foto e video bollenti, che lasciano poco all’immaginazione.

Ogni giorno la Demaiter riesce a lasciare sbalorditi i suoi follower dopo aver raggiunto un enorme seguito sui social nell’ultimo anno. Mikayla, che ha lasciato l’hockey su ghiaccio nel 2020, ora ha tre milioni di follower su Instagram.

La 23enne canadese giocava come portiere nei Bluewater Hawks nella Provincial Women’s Hockey League canadese. Dopo una serie di infortuni, che hanno rovinato la sua giovane carriera, ha deciso di appendere il bastone al chiodo, nel 2020, dedicandosi a tempo pieno al lavoro di modella.