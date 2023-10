Arrestata ex Wag e pornostar: spacciava droga

SportFair

Mia Etcheverria nei guai: l’ex pornostar e Wag del calcio è stata arrestata insieme ad altre quattro persone all’aeroporto internazionale di Carrasco, nella capitale uruguaiana Montevideo.

L’attrice per adulti, ex moglie della stella del calcio uruguaiano Richard ‘Chengue’ Morales è stata catturata dalla polizia il 24 giugno, durante un controllo di routine della polizia.

Gli agenti hanno scoperto che le sue due valigie avevano scomparti nascosti contenenti sei lastre di cocaina per un peso totale sbalorditivo di circa 6 kg. Gli agenti hanno poi fermato il resto del gruppo, tra cui tre donne di 26, 27 e 36 anni e un uomo di 35 anni.

Etcheverria inizialmente ha negato di essere a conoscenza della presenza della droga nei suoi bagagli, ma successivamente ha confessato durante un patteggiamento.

Durante le indagini la polizia ha anche trovato dei messaggi di Telegram, dove Mia Etcheverria dava consigli ad altri membri della banda su come evitare di essere catturati: “sarà il vostro atteggiamento a determinare il vostro viaggio, capite? Viaggiate ascoltando la musica. Quando scendi dall’aereo, scatta foto (ma non caricare nulla) fino a raggiungere la tua destinazione. Il più turistica possibile, fidati di me“.

L’ex pornostar è stata una delle star principali del canale per adulti uruguaiano Divas TV. E’ stata sposata con Morales, col quale ha avuto due figlie

La Morales ha pagato tutte le spese legali durante il processo e ha dichiarato in un comunicato: “oggi, più che mai, la mia unica priorità sono le mie figlie e il loro benessere, e le proteggerò da qualsiasi esposizione mediatica relativa a questo problema. Capisco che siamo entrambi personaggi pubblici in contesti diversi, ma ritengo superfluo fare costantemente riferimento a me e alle mie figlie“.