“Messi, Messi”, il coro dei tifosi fa infuriare Cristiano Ronaldo | VIDEO

Continua la rivalità a distanza tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L’argentino si è confermato uno specialista del Pallone d’Oro e in bacheca ha collezionato l’ottavo trofeo. Il portoghese gioca con la maglia dell’Al Nassr e proprio oggi è sceso in campo per la partita di Coppa Saudita contro Al-Ettifaq. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 a favore di CR7 e compagni e il gol è stato realizzato da Mane ai tempi supplementari.

La partita ha fatto molto discutere anche per una reazione dell’ex Juventus. Nel corso della partita il portoghese ha zittito i tifosi avversari che dagli spalti intonavano il nome di Leo Messi. Dalle tribune è partito un coro a favore dell’argentino e Cr7 ha perso la testa: prima con un sorrisino e poi puntando l’indice alla bocca. Dopo il gol decisivo, Ronaldo ha esultato con il compagno sotto i tifosi rivali.

Al-Ettifaq fans started a “Messi, Messi” chant and this was Cristiano Ronaldo’s reaction.pic.twitter.com/tlCNiWLOje — Roy Nemer (@RoyNemer) October 31, 2023