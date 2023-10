Mercato Ciclismo, Roglic via dalla Jumbo-Visma: c’è una squadra in pole

SportFair

Dopo una stagione dominata in lungo e in largo, con i colori giallo-neri che hanno monopolizzato gran parte delle corse presenti in calendario, portandosi a casa Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, quest’ultima con 3 ciclisti, la Jumbo Visma è pronta a dire addio a uno dei suoi pezzi più pregiati. Nei giorni scorsi, Primoz Roglic ha annunciato che lascerà il team al termine dell’attuale stagione.

Quale futuro per Primoz?

Una notizia del genere può cambiare gli equilibri del ciclismo. La Jumbo-Visma è apparsa ‘ingiocabile’ in tutte le principali gare, le tre punte di diamante hanno lasciato le briciole agli avversari, ma forse oggi sono insostenibili. Come può Jonas Vingegaard accontentarsi di fare il gregario di lusso? E Sepp Kuss, sempre sacrificatosi in favore dei suoi capitani, dopo il successo alla Vuelta, è forse pronto per il salto di qualità definitivo?

In quest’ottica Primoz Roglic, 33 anni, il più grande dei 3, ha scelto di chiamarsi fuori e andare a diventare il volto di un’altra squadra per puntare ai Grandi Giri, uno in particolare, il Tour de France che gli manca per completare la tripla corona. La squadra in pole, secondo “La Gazzetta dello Sport”, è la Bora-Hansgrohe. Dopo il Lombardia l’addio alla Jumbo-Visma sarà ufficiale e forse verranno sciolti i dubbi anche sul futuro di Roglic.