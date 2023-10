Il meme di Ryanair su Tonali e Fagioli prende il volo: “non si accettano scommesse su…” | FOTO

SportFair

Un evento non è abbastanza importante se su di esso non sono stati fatti dei meme. Al tempo dei social è un assioma 2.0. Lo scandalo scommesse che ha investito il calcio italiano è l’argomento del momento, tv, giornali e siti web non parlano d’altro e ovviamente i meme non potevano mancare.

Il meme di Ryanair

Un post è diventato particolarmente virale nelle ultime ore, seppur attualmente sia scomparso. La pagina X di Ryanair Italia (proprio la compagnia aerea) ha pubblicato un meme riguardante il caso scommesse con protagonisti Tonali e Fagioli, accompagnati dalla prenotazione di un volo e la scritta: “non si accettano scommesse sui posti casuali“.

In molti hanno accolto con una risata il post, per altro non il primo di tanti tweet sul tema da parte della compagnia, non sono mancate le critiche. Il post è stato, successivamente, cancellato ma i tanti screenshoot ricondivisi gli hanno fatto prendere letteralmente… il volo.