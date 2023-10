Marquez in Ducati, Jorge Lorenzo sicuro: “è ancora il migliore”

SportFair

Marc Marquez ha deciso, dirà addio a Honda dopo una lunghissima avventura insieme, per iniziarne una nuova con Ducati. Un annuncio che ha scosso il mondo della MotoGP e Marquez stesso, molto combattuto e addolorato di dover dire addio ad un team che gli ha dato tanto e col quale ha stravinto.

Prima di Marquez anche Jorge Lorenzo è stato protagonista di un importante cambio di squadra, passando da Yamaha a Ducati. Il maiorchino quindi è uno dei migliori a poter commentare la decisione di Marquez.

Il parere di Lorenzo

“Non escludo che Marc possa vincere anche il Mondiale MotoGP, questo, ovviamente, se la Ducati gli darà una moto almeno altrettanto competitiva, simile alla competitività della moto ufficiale guidata da Bagnaia e Bastianini. Non lo escludo perché abbiamo visto cosa ha saputo fare Álex Márquez, che è un ottimo pilota, campione del mondo Moto3 e Moto2, ma che forse non ha l’aggressività o il talento naturale del fratello, come dimostrato in passato. Marc ha tra qualche decimo e un secondo in più rispetto al fratello Álex. Penso che questo si rifletterà subito, appena salirà sulla Ducati”, ha affermato Lorenzo a Dazn.

“Vedremo se si adatterà in fretta o se gli costerà di più, ma se si adatterà in fretta e avrà una moto simile a quella di Bastianini e Bagnaia non lo escluderei per il titolo alla sua prima stagione, abbiamo visto altri casi in passato. Per me Marc è ancora il migliore, fisicamente e mentalmente. Non lo escluderei”, ha concluso.