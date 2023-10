Prima vittoria in MotoGP per Zarco ma la fidanzata Marion ruba la scena | FOTO

SportFair

Prima vittoria in MotoGP per Johann Zarco che nell’appuntamento di quest’oggi in Australia, gara anticipata per il rischio maltempo e disputata eccezionalmente di sabato, ha chiuso in prima posizione davanti al duo italiano formato da Pecco Bagnaia e Fabio Di Giannantonio.

Grande gioia nel box del francese, nel quale ha catturato l’attenzione dei fan la fidanzata del pilota Prima Pramac, Marion Clavel. Lunghi capelli castani, uno splendido sorriso e uno sguardo ammaliante, Marion Clavel, giovane psicologa francese con un master in diritto penale e scienze penali, ha festeggiato al fianco di Zarco il primo successo nella classe regina.