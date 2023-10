Marquez nel Team Gresini, il retroscena: perchè ha firmato solo 1 anno?

SportFair

La notizia era nell’aria da diverse settimane, si è fatta più sicura nel momento in cui è arrivata l’ufficialità dell’addio alla Honda, mancava solo l’ultimo tassello del puzzle, il più importante, arrivato quest’oggi. A partire dalla prossima stagione, Marc Marquez sarà ufficialmente un pilota del Team Gresini.

La scelta di Marquez

“E’ stato molto difficile lasciare Honda, una scelta coraggiosa – ha spiegato Marquez ai microfoni di Sky Sport – La settimana scorsa è stata molto dura a livello emozionale, ma mi mancava questo sorriso sotto il casco, non mi divertivo più con la moto e non aveva senso restare più anni in Honda senza divertirsi. Ho deciso di intraprendere questa nuova sfida dopo il Giappone: mercoledì li ho chiamati e siamo usciti con un comunicato stampa. E’ una scelta difficile, perché la mia zona di comfort è la Honda: lì ho tutto sotto controllo, conosco la moto e c’è il mio team“.

Un anno di contratto

Marquez ha poi commentato il motivo dietro la scelta della firma di un contratto annuale. “Ho scelto Gresini perché penso sia un team molto famigliare – ha aggiunto -. Vengo da quattro anni duri e ho deciso di venire qui per tornare a divertirmi in pista. Perché il contratto di una sola stagione? Voglio fare un anno prima di tutto per capire se posso essere felice qui e se continuerò con la mia carriera: se non mi diverto non ha senso proseguire. Poi se mi diverto, vediamo che succede“. Chissà se Marc, a fine 2024, si sarà divertito così tanto da voler puntare alla prima sella Ducati…