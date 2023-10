Malessere per Sainz, salta la conferenza stampa: la situazione in Messico

SportFair

Il weekend del GP del Messico si apre con un giallo in casa Ferrari. Carlos Sainz non si è presentato alla conferenza stampa del giovedì, classico appuntamento con i media che apre il weekend di Formula 1. L’ufficio stampa della Ferrari è intervenuto a fare chiarezza sulla situazione di salute del pilota spagnolo che ha accusato un malessere e ha preferito restare a riposo: “niente di serio – fanno sapere dal Cavallino – lo aspettiamo in macchina domani“.

L’analisi di Vasseur

Presente invece Fred Vasseur, team principal della Ferrari, che dopo Austin ha chiesto una scossa ai suoi piloti. “Abbiamo lasciato Austin con una classifica rivista dopo l’esclusione di Lewis Hamilton e di Charles, che ha permesso a Carlos di salire sul podio – ha detto Vasseur – . È un risultato che si merita per come ha gestito la gara e che ci ha consentito di tornare a rosicchiare punti nella rincorsa al secondo posto nella classifica Costruttori. In Messico però voglio vedere maggiore concentrazione da parte della squadra perché non possiamo più permetterci alcuni degli errori di valutazione che abbiamo visto negli Stati Uniti.

Che gara si aspetta la Ferrari? Una gara molto particolare, nella quale condizioni ambientali uniche influiscono sul rendimento delle vetture, sia sotto l’aspetto della prestazione pura che sotto quello della gestione gomme. Avendo il formato di gara tradizionale, avremo modo di fare tutte le necessarie valutazioni nelle tre sessioni di prove libere e sono convinto che metteremo a punto strategie mirate che ci permettano di trarre il massimo da un GP che sulla carta si prospetta non poco complicata. Noi tutti, a cominciare da Carlos e Charles, dobbiamo essere in grado di cogliere al volo ogni opportunità che si presenterà“.