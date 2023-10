Logan Paul-Danis finisce in rissa: necessario l’intervento della sicurezza | VIDEO

All’AO Arena di Manchester tanto spettacolo, tra vittorie, delusioni e… colpi di scena.

La sfida tra Logan Paul e Dillon Danis si è conclusa nel caos, con una squalifica dopo che è stato necessario l’intervento della sicurezza a seguito dell’invasione delle due squadre sul ring.

Logan Paul era sulla buona strada per uno shutout di sei round quando il campione di jujitsu Danis ha tentato un takedown in stile MMA. I gesti di Danis hanno portato entrambi gli angoli a caricarsi sul ring, scatenando una rissa.

I due alla fine sono stati separati e la lotta per lo più tranquilla si è conclusa con una squalifica per Danis, che ha dovuto abbandonare il ring.

Già prima dell’incontro l’aria era tesa, con Danis che ha molestato online la fidanzata di Paul, Nina Agdal, per poi procurargli un taglio in volto con un microfono.

SECURITY ALERT. 🚨#XSeries10 | #KSIFury | #PaulDanis | Buy the PPV now at https://t.co/FoiaUucafv pic.twitter.com/VYmYy9QNAO

— DAZN Boxing | Buy #KSIFury & #PaulDanis on DAZN (@DAZNBoxing) October 14, 2023